Затрофеили Leopard и уничтожили вражеский МиГ-29: Карта специальной военной операции на Украине на 22 апреля 2024 года Юлия СоколоваВ своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев поделился новостью о том, что российские солдаты успешно эвакуировали из зоны боев современный немецкий танк Leopard 2.