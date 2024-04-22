Затрофеили Leopard и уничтожили вражеский МиГ-29: Карта специальной военной операции на Украине на 22 апреля 2024 года Юлия СоколоваВ своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев поделился новостью о том, что российские солдаты успешно эвакуировали из зоны боев современный немецкий танк Leopard 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии