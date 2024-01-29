Спорткомплекс появится на Гребном канале в Нижнем Новгороде

Всего в нем будет пять зданий общей площадью более 5,5 тысяч квадратных метров.В Нижнем Новгороде на берегу Гребного канала готовится к реализации уникальный проект строительства обширного спортивного комплекса.
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