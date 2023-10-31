Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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    чего? нищает? где?Запад возмущен пр...
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    почемуже в правительстве всё поднимается всё гладко а свой народ нищает с каждым днём.........Запад возмущен пр...

США не могут отслеживать наши подлодки, поэтому требуют о них отчитываться

США не могут отслеживать наши подлодки, поэтому требуют о них отчитываться

Даже не знаю, с чего и начать то. Как до такого вообще можно было додуматься? Если в двух словах, то Америка признаёт, что безнадёжно отстала от России в вопросах собственной безопасности (ну, пока там со своим гендером определялась и перед национальными меньшинствами на колени вставали) и поэтому требует, чтобы им облегчили жизнь.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Отчёт будет только Булавой , по тупым бошкам америкосам.
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2 д.
Марина Козуб
Посмеялась от души и вспомнила  слова нашего незабываемого Задорнова об американской глупости... Ну какой в здравом уме политик ПОТРЕБУЕТ  что-то от РОССИИ? А америкосы ни много -ни- мало требуют:&quot; прекратить повышать градус напряженности, НЕМЕДЛЕННО УБРАТЬ( это уже  в стиле ультиматума) многоцелевые атомные подводные лодки от морских границ США&quot; то им показалось мало,они захотели,чтобы Россия &quot;внесла прозрачность в вопросе их перемещения&quot; ( мы должны дать координаты для их уничтожения) Американцы точно забыли про 2014 год, когда наша лодка подплыла к статуе  Свободы ,поздоровалась и ушла  в неизвестном для них направлении, не оставив следа... СЕЙЧАС, господа, не 2014 год!
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2 д.
Борис Виленский
Нет слов, кроме матерных.
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2 д.

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