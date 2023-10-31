США не могут отслеживать наши подлодки, поэтому требуют о них отчитываться

Марина Козуб

Посмеялась от души и вспомнила слова нашего незабываемого Задорнова об американской глупости... Ну какой в здравом уме политик ПОТРЕБУЕТ что-то от РОССИИ? А америкосы ни много -ни- мало требуют:" прекратить повышать градус напряженности, НЕМЕДЛЕННО УБРАТЬ( это уже в стиле ультиматума) многоцелевые атомные подводные лодки от морских границ США" то им показалось мало,они захотели,чтобы Россия "внесла прозрачность в вопросе их перемещения" ( мы должны дать координаты для их уничтожения) Американцы точно забыли про 2014 год, когда наша лодка подплыла к статуе Свободы ,поздоровалась и ушла в неизвестном для них направлении, не оставив следа... СЕЙЧАС, господа, не 2014 год!