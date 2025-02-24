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Рэпер Лигалайз* оставил в РФ долгов более чем на 400 тысяч рублей

Рэпер Лигалайз* оставил в РФ долгов более чем на 400 тысяч рублей

Рэпер Лигалайз* задолжал более 400 тысяч рублей, сообщили источники агентства ТАСС. В 2023 году артист, настоящее имя которого Андрей Меньшиков*, покинул Россию и отправился в Литву, однако не завершил свои финансовые обязательства.

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