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ТАСС

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Глава "Юнармии" назвал информационный фронт одним из главных в современной войне

Глава "Юнармии" назвал информационный фронт одним из главных в современной войне

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Начальник главного штаба движения "Юнармия", лидер предвыборного списка "Единой России", Герой России Владислав Головин в ходе пресс-подхода на Фестивале новых медиа в мастерской управления "Сенеж" заявил, что информационный фронт сегодня является одним из важнейших наряду с линией боевого соприкосновения.

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