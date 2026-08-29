Глава "Юнармии" назвал информационный фронт одним из главных в современной войне

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Начальник главного штаба движения "Юнармия", лидер предвыборного списка "Единой России", Герой России Владислав Головин в ходе пресс-подхода на Фестивале новых медиа в мастерской управления "Сенеж" заявил, что информационный фронт сегодня является одним из важнейших наряду с линией боевого соприкосновения.