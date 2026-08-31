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Газета «Культура»

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Оркестр Мариинского театра выступит в «Зарядье» к 120-летию Шостаковича

Оркестр Мариинского театра выступит в «Зарядье» к 120-летию Шостаковича

Оркестр Мариинского театра во главе с Валерием Гергиевым открывает цикл выступлений в «Зарядье», приуроченный к 120-летию Дмитрия Шостаковича.

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