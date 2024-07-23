NYP: демократы угрожали Байдену принудительным отстранением от должности

В высшем руководстве американской Демпартии угрожали главе Белого дома Джо Байдену добиться его принудительного отстранения от должности в случае, если тот продолжит участвовать в предвыборной кампании, пишет New York Post, ссылаясь на источники.
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