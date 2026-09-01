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Происшествия

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Полицейские поздравили студентов и преподавателей Белгородского правоохранительного колледжа им. Героя России В.В. Бурцева с Днем знаний

Сегодня в Белгородском правоохранительном колледже им. Героя России В.В. Бурцева состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний.

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