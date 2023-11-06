ВСУ пропускают неожиданный удар. ВС РФ перехватывают инициативу

Российские подразделения продолжают операцию по окружению Авдеевки. Украинская сторона признает тяжелую ситуацию для ВСУ на этом направлении.
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