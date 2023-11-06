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ВСУ пропускают неожиданный удар. ВС РФ перехватывают инициативу

ВСУ пропускают неожиданный удар. ВС РФ перехватывают инициативу

Российские подразделения продолжают операцию по окружению Авдеевки. Украинская сторона признает тяжелую ситуацию для ВСУ на этом направлении.

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