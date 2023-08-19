Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в очередной раз повёл себя не так, как свойственно в его профессии.
Боррель два раза оскорбил Россию в одной реплике
Комментарии
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Николай Герасименко
Отрабатывает гнида пиндосовскую методичку. Заговариваться старик Боррель стал, память частенько подводит. Нужно подарить ему памятку о Второй мировой войне, как начнёт лепить горбатого, пусть откроет её и посмотрит, кто спас Европу от фашизма и кого он сейчас выгораживает в Салорейхе. А ещё пусть ему пояснят во Всемирном банке, какое место сейчас занимает Россия 🇷🇺 в мире по показателям экономики.
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