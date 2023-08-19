Николай Герасименко

Отрабатывает гнида пиндосовскую методичку. Заговариваться старик Боррель стал, память частенько подводит. Нужно подарить ему памятку о Второй мировой войне, как начнёт лепить горбатого, пусть откроет её и посмотрит, кто спас Европу от фашизма и кого он сейчас выгораживает в Салорейхе. А ещё пусть ему пояснят во Всемирном банке, какое место сейчас занимает Россия 🇷🇺 в мире по показателям экономики.