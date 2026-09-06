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Мастер

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Виды гаечных ключей

Виды гаечных ключей

Если вы хоть раз пытались сорвать прикипевшую гайку плоскогубцами, то знаете, как легко повредить её грани.

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