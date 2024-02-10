Запретят новый напиток Sentia, вызывающий опьянение без алкоголя и похмелья: причины, о которых рассказывают ученые Ирэн ОрлонскаяВеликобританские ученые недавно сделали интересное открытие, которое может вызвать волну обсуждений в России.