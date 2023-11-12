Стало известно о планах ХАМАС вывезти заложников из Газы под видом беженцев

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус заявил, что представители радикального палестинского движения ХАМАС могут попытаться вывезти заложников из северных районов сектора Газа по гуманитарным коридорам под видом беженцев.