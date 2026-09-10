Следователи разыскали убийцу двух сестёр спустя 53 года

Правоохранительные органы в американском штате Флорида смогли раскрыть убийство двух сестёр, совершённое 53 года назад, написал журнал People, публикацию которого перевёл aif.
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