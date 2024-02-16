В Калуге местная жительница подозревается в присвоении более 300 тысяч рублей

Специализированным следственным отделом Следственного управления УМВД России по г. Калуге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии