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Почти 2 тыс. человек вышли на старт «Кросса нации» в Петербурге

Почти 2 тыс. человек вышли на старт «Кросса нации» в Петербурге

Как сообщила пресс-служба Смольного, на старт Всероссийского "Кросса нации" в Петербурге вышли порядка 2 тысяч спортсменов и любителей бега всех возрастов, начиная с 14 лет.

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