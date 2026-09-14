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Эксперты ждут стоимость барреля в диапазоне 95–115 долларов в ближайшее время

Эксперты ждут стоимость барреля в диапазоне 95–115 долларов в ближайшее время

МОСКВА, 14 сентября, ФедералПресс. Стоимость нефти Brent в ближайшее время может держаться в диапазоне 95–110 долларов за баррель, считают эксперты.

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