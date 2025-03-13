На внука Пугачевой и его жену подали в суд — требуют миллионы за рухнувший бизнес

Старший сын Кристины Орбакайте оказался в сложной ситуации. Никита Пресняков с женой Аленой Социальные сетиПока Никита Пресняков строит в США музыкальную карьеру, в Москве его бизнес терпит убытки и приносит внуку Аллы Пугачевой только проблемы.