Клуб «Мультиспорт» и Фонд Юрия Лужкова продолжат традицию теннисных турниров в память о Юрии Лужкове Мила Якобссон9 декабря 2023 года спортивный клуб «Мультиспорт» и Фонд Юрия Лужкова вновь проведут теннисный турнир памяти Юрия Михайловича «Кожаная Кепка 2023» в Лужниках.