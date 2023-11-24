Клуб «Мультиспорт» и Фонд Юрия Лужкова продолжат традицию теннисных турниров в память о Юрии Лужкове Мила Якобссон9 декабря 2023 года спортивный клуб «Мультиспорт» и Фонд Юрия Лужкова вновь проведут теннисный турнир памяти Юрия Михайловича «Кожаная Кепка 2023» в Лужниках.
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