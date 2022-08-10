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В Китае расшифровали «гиперзвуковой» сигнал Путина в адрес США

В Китае расшифровали «гиперзвуковой» сигнал Путина в адрес США

Соединенные Штаты оказались беспомощны перед современным российским вооружением, пишет Baijiahao. Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», расшифровали сигнал президента РФ Владимира Путина, адресованный Вашингтону.

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