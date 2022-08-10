Соединенные Штаты оказались беспомощны перед современным российским вооружением, пишет Baijiahao. Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», расшифровали сигнал президента РФ Владимира Путина, адресованный Вашингтону.
Соединенные Штаты оказались беспомощны перед современным российским вооружением, пишет Baijiahao. Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», расшифровали сигнал президента РФ Владимира Путина, адресованный Вашингтону.
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