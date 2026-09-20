Страховщики выяснили, машины какого цвета чаще всего попадают в ДТП

В 2026 году российские дороги оказались самыми опасными для черных автомобилей.Именно этот цвет возглавил антирейтинг аварийности, потеснив белый, который лидировал годом ранее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Людям с этими отк...
- Почему не наказыв...
- РИ Еще два шоу-рума ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым