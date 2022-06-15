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Президент Fight Nights Гаджиев о карьере Жумагулова в UFC: «Весь ажиотаж вокруг него спал»

 Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью «МК-Спорт» поделился мнением о выступлении казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова в UFC «Вот у нас был чемпионом Жалгас Жумагулов, а там он дерется не в главных боях и проигрывает через раз.

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