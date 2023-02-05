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Уликой против Алвеса по делу об изнасиловании могут стать его белые кроссовки. Дани не попал на видео с камер в ВИП-зоне клуба, но его могут идентифицировать по обуви

Белые кроссовки могут стать уликой против Дани Алвеса в деле об изнасиловании. Напомним, бывший защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» был взят под стражу без права внесения залога по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба.

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