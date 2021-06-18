В Кургане состоялся товарищеский матч, приуроченный к Всемирному дню детского футбола

18 июня на футбольном поле Детского (подросткового) центра «Луч-П» города Кургана по инициативе сотрудников курганской транспортной полиции и члена Общественного совета при Курганском линейном отделе МВД России на транспорте Ольги Ерофеевой, при содействии помощника Курганского транспортного прокурора Маргариты Мироновой состоялся товарищеский матч, приуроченный к Всемирному дню детского футбола, который отмечается 19 июня.
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