Свинина в кисло-сладком соусе — самые вкусные рецепты необычного блюда

Свинина в кисло-сладком соусе — яркий пример классических азиатских вкусовых экспериментов. Экзотическое происхождение не помешает приготовить блюдо в домашних условиях, используя сочное мясо, овощи и сбалансированную заправку, с созданием которой способны справиться не только китайские повара, но ….