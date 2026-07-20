«Елена, ты распустилась, потеряла всю свою привлекательность. С меня хватит», — бросил муж, и ушел к той, кто казался ему совершенством

— Ты стала полной и потеряла былую привлекательность, Елена. Я так больше не могу. Мне нужно двигаться вперёд, жить полной жизнью, дышать свободно, понимаешь? Виктор стоял в дверях спальни, крепко держа в руках дорогой кожаный чемодан — подарок от Елены на его предыдущий день рождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии