Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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«Елена, ты распустилась, потеряла всю свою привлекательность. С меня хватит», — бросил муж, и ушел к той, кто казался ему совершенством

«Елена, ты распустилась, потеряла всю свою привлекательность. С меня хватит», — бросил муж, и ушел к той, кто казался ему совершенством

— Ты стала полной и потеряла былую привлекательность, Елена. Я так больше не могу. Мне нужно двигаться вперёд, жить полной жизнью, дышать свободно, понимаешь? Виктор стоял в дверях спальни, крепко держа в руках дорогой кожаный чемодан — подарок от Елены на его предыдущий день рождения.

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