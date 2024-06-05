Власти Новгородской области подписали новое соглашение о газификации региона

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июня, ФедералПресс. Губернатор Новгородской области подписал соглашение с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым во время Петербургского экономического форума.
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