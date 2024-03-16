Что обещают России пророки со всего света и чем закончится противостояние с Западом Елена ГалицкаяСогласно пророчествам, судьба России стоит на рубеже, где мудрость древних старцев переплетается с видениями современных провидцев.
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