Марочко заявил, что из Константиновки все еще выходят по два-три бойца ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) группами по два-три человека все еще выходят из города Константиновка Донецкой народной республики (ДНР), который перешел под контроль российских войск в начале июля.
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