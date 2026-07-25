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Газета.ру

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Марочко заявил, что из Константиновки все еще выходят по два-три бойца ВСУ

Марочко заявил, что из Константиновки все еще выходят по два-три бойца ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) группами по два-три человека все еще выходят из города Константиновка Донецкой народной республики (ДНР), который перешел под контроль российских войск в начале июля.

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