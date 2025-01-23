Украинскому гарнизону выдвинули ультиматум, элитную бригаду разгромили: что произошло в зоне СВО 23 января

МОСКВА, 23 января, ФедералПресс. «ФедералПресс» собрал главные новости о происходящем в зоне СВО. В четверг, 23 января, российские военные окружили остатки гарнизона ВСУ, разгромили элитную штурмовую бригаду и взяли под контроль еще один населенный пункт.
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