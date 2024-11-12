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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анкалаев заявил, что побьет Джонса: «Сначала разберусь с Перейрой, а затем могу и с Джоном»

«Джонс не хочет драться с Аспиналлом, Перейра восстанавливается, а я голоден. Сначала побью Перейру, а затем выиграю у Джонса», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

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