Геннадий Орлов: ЦСКА не стал платить за Марио Фернандеса, потому что Гайич сейчас не хуже

Комментатор дал свою оценку ситуации с защитником.Комментатор дал свою оценку ситуации с защитником.Журналист Геннадий Орлов прокомментировал решение защитника Марио Фернандеса перейти в санкт-петербургский «Зенит», а не в московский ЦСКА, за который он выступал с 2012 по 2022 год.
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