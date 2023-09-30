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Геннадий Орлов: ЦСКА не стал платить за Марио Фернандеса, потому что Гайич сейчас не хуже

Геннадий Орлов: ЦСКА не стал платить за Марио Фернандеса, потому что Гайич сейчас не хуже

Комментатор дал свою оценку ситуации с защитником.Комментатор дал свою оценку ситуации с защитником.Журналист Геннадий Орлов прокомментировал решение защитника Марио Фернандеса перейти в санкт-петербургский «Зенит», а не в московский ЦСКА, за который он выступал с 2012 по 2022 год.

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