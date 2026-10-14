Отказ Киева не бить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России — прямое оскорбление для президента США Дональда Трампа.
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Всё останется на своих местах, снимите розовые очки ! Трамп был, есть и будет врагом России.