Почему русские не уехали из Азербайджана после распада СССР?

ХЛ Халиуллина Лена В конце 80-х у них был не рост национального самосознания,а рост национализма,нетерпимость в представителям других наций,армянские погромы в Сумгаите тому подтверждение.

ЮШ Юрий Шестаков Это точно, как и в соседних с ними республиками, в большей или меньшей степени. На фабриках и заводах работали в основном русскоязычные, а как они начали уезжать, так и экономика их сразу просела.