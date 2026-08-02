Страна огней В 1989-м году в Азербайджане проживало около 392 тысяч русских, что составляло примерно 5,6 % от общего населения республики.
Почему русские не уехали из Азербайджана после распада СССР?
Комментарии
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ХЛ
Халиуллина Лена
В конце 80-х у них был не рост национального самосознания,а рост национализма,нетерпимость в представителям других наций,армянские погромы в Сумгаите тому подтверждение.
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1 м.
ЮШ
Юрий Шестаков
Это точно, как и в соседних с ними республиками, в большей или меньшей степени. На фабриках и заводах работали в основном русскоязычные, а как они начали уезжать, так и экономика их сразу просела.
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1 м.
Борис Леонтьев
Национальное самосознание и национализм/нацизм вещи совершенно различные. В Азербайджане всегда (и сейчас тоже) был развит сильный национализм, доходящий до нацизма. И Ильхам Алиев очень характерный пример этакого азербайджанского нацистского фюрера.
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1 м.
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