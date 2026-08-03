MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

151 подписчик

«Нужно переходить от повышенной доказательственной силы к преюдициальности нотариального акта» // Интервью с Дмитрием Малешиным

​​​​​​​В интервью в июльском номере журнала «Закон» профессор кафедры нотариата МГЮА, доктор юридических наук Дмитрий Малешин рассуждает о развитии института преюдиции, роли нотариата и трансформации юридического образования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии