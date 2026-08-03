«Нужно переходить от повышенной доказательственной силы к преюдициальности нотариального акта» // Интервью с Дмитрием Малешиным

В интервью в июльском номере журнала «Закон» профессор кафедры нотариата МГЮА, доктор юридических наук Дмитрий Малешин рассуждает о развитии института преюдиции, роли нотариата и трансформации юридического образования.
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