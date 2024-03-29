Генштаб: срочников не будут привлекать к участию в СВО

Кампания пройдёт в плановом порядке с 1 апреля по 15 июля.фото: vk.com/mil--> Граждане, призванные на срочную службу этой весной, не будут привлекаться к участию в спецоперации, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.