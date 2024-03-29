ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 621 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вад Кук
    Почему везде пишут про эту старую клюшку кому она интересна кто тех кто про неё пишетКого скрывает в н...
  • Раиса Утропова (Соловьева)
    А кто ещё?Патрушев: Украина...
  • Степан Жуковский
    Ты то с каких вёух стал вдруг русским ??? Или ты решил, что самый умный и можешь россиянам свой хер в вышиванку завер...Патрушев: Украина...

Генштаб: срочников не будут привлекать к участию в СВО

Генштаб: срочников не будут привлекать к участию в СВО

Кампания пройдёт в плановом порядке с 1 апреля по 15 июля.фото: vk.com/mil--> Граждане, призванные на срочную службу этой весной, не будут привлекаться к участию в спецоперации, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх