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Mash: Футболисту сборной России Баринову грозит арест за нарушение ПДД

Mash: Футболисту сборной России Баринову грозит арест за нарушение ПДД

Игрок сборной России может быть арестован на 15 суток за нарушение правил дорожного движения. По информации Telegram-канала Mash, футболист за полтора года нарушил ПДД 703 раза, вследствие чего «насобирал» штрафов на 642 тысячи рублей.

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