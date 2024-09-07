Mash: Футболисту сборной России Баринову грозит арест за нарушение ПДД

Игрок сборной России может быть арестован на 15 суток за нарушение правил дорожного движения. По информации Telegram-канала Mash, футболист за полтора года нарушил ПДД 703 раза, вследствие чего «насобирал» штрафов на 642 тысячи рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии