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Назрел вопрос...

Назрел вопрос...

Новости сегодня, увы,  снова   не  очень -  укропия  продолжает  бить по складам, число  постаравших  при атаке  укропов  на  Геленджике    возросло, а ещё под  Севастополем "в селе Хмельницком произошло чрезвычайное происшествие.

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