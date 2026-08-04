Новости сегодня, увы, снова не очень - укропия продолжает бить по складам, число постаравших при атаке укропов на Геленджике возросло, а ещё под Севастополем "в селе Хмельницком произошло чрезвычайное происшествие.
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