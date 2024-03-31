Рыбный цех ночью сгорел в округе Химки

Площадь возгорания составила порядка 900 квадратных метров.Минувшей ночью, в 01.34 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.