Рыбный цех ночью сгорел в округе Химки

Площадь возгорания составила порядка 900 квадратных метров.Минувшей ночью, в 01.34 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
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