09/09/24==ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Высокопреосвященнейшего НИКОЛАЯ Митрополита Восточно-Американского и Нью-ЙоркскогоПервоиерарха Русской Зарубежной Церкви Преосвященные собратья-архипастыри, возлюбленные о Господе отцы,братья и сестры, Срадостью и благодарностью в сердце приветствую вас в эту спасительную ночь Пасхи, когда тридневно воскрес Господь наш Иисус Христос, излив Свою непреходящую любовь и милость над всем миром.
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