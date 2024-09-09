09/09/24==ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Высокопреосвященнейшего НИКОЛАЯ Митрополита Восточно-Американского и Нью-ЙоркскогоПервоиерарха Русской Зарубежной Церкви Преосвященные собратья-архипастыри, возлюбленные о Господе отцы,братья и сестры, Срадостью и благодарностью в сердце приветствую вас в эту спасительную ночь Пасхи, когда тридневно воскрес Господь наш Иисус Христос, излив Свою непреходящую любовь и милость над всем миром.