Журналист Репке: Украина не сможет победить Россию в ракетной войне

Украина не победит Россию в ракетной войне. Таким мнением немецкий журналист Юлиан Репке поделился в соцсети X в ответ на призыв главы МИД Германии Анналены Бербок поставлять ВСУ как можно больше систем ПВО.
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