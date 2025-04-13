Россияне рассказали о страхе увольнения из-за искусственного интеллекта

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Каждый восьмой россиянин испытывает беспокойство, что роботизация и искусственный интеллект (ИИ) приведет к сокращениям, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование компаний девелопер Level Group и платформы hh.
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