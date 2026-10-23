Прогноз погоды в Крыму на 23 октября ⛅️ В Симферополе +21 и облачно с прояснениями В Севастополе +19 и облачно с прояснениями В Евпатории +19 и пасмурно В Черноморском +19 и пасмурно В Джанкое +20 и облачно с прояснениями В Ялте +18 и ясно В Алуште +18 и ясно В Керчи +18 и ясно В Армянске +18 и пасмурно В Красноперекопске +19 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +20 и облачно с прояснениями В Феодосии +18 и облачно с прояснениями В Судаке +18 и облачно с прояснениями Картинка сгенерирована ИИ тест тест.