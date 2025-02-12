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Царьград

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Трамп вернёт всех осуждённых граждан США из России, заявляет госдепартамент

Трамп вернёт всех осуждённых граждан США из России, заявляет госдепартамент

Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп намерен вернуть всех граждан США из российских тюрем.

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