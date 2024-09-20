Гончаренко: в офисе Зеленского обсудили подготовку к выборам

Новый заместитель главы офиса украинского президента Виктор Микита 19 сентября провел совещание с главой региональных организаций правящей на Украине партии "Слуга народа", темой совещания была подготовка к проведению выборов в стране.
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