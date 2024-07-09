Хакимов: ШОС готова к расширению, но новых заявок на вступление пока нет

Новых заявок на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в настоящий момент нет. Об этом на площадке пресс-центра "Россия сегодня" рассказал спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, сообщает РИА Новости.