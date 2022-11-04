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Израиль нанес мощные удары по сектору Газа

Израиль нанес мощные удары по сектору Газа

Удар ЦАХАЛ по этому объекту существенно затруднит попытки ХАМАС усилить вооружение. - В ответ на ракетный обстрел Израиля из сектора Газа истребители ЦАХАЛ в ночь на пятницу нанесли удар по подземному военному объекту ХАМАС, - сказано в сообщении.

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