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Жительница Читы взыскала с дорожников 70 тысяч рублей за травму при падении на льду

Жительница Читы взыскала с дорожников 70 тысяч рублей за травму при падении на льду

За защитой прав горожанина в суд обратился прокурор.Центральный районный суд Читы частично удовлетворил требования прокуратуры о выплате компенсации местной жительнице, которая получила серьезную травму при падении на нечищеной от наледи улице.

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