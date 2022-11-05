Жительница Читы взыскала с дорожников 70 тысяч рублей за травму при падении на льду

За защитой прав горожанина в суд обратился прокурор.Центральный районный суд Читы частично удовлетворил требования прокуратуры о выплате компенсации местной жительнице, которая получила серьезную травму при падении на нечищеной от наледи улице.
За защитой прав горожанина в суд обратился прокурор.Центральный районный суд Читы частично удовлетворил требования прокуратуры о выплате компенсации местной жительнице, которая получила серьезную травму при падении на нечищеной от наледи улице.
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