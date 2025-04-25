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Китай

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Растет спрос на профессиональные кадры, владеющие русским и китайским языками -- официальный представитель МИД РФ

Москва, 24 апреля /Синьхуа/ -- С динамичным поступательным развитием российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия во всех областях растет спрос на профессиональные кадры, которые владеют русским и китайским языками.

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