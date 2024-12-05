Выкидывают номера

Новое направление на российском рынке инвестиций — вложения в сервисные курортные апартаменты. Это отельная недвижимость, расположенная, как правило, в уникальных природных местах с высоким туристическим потоком, например на термальных источниках, в горах или на море.
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